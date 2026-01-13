13日のボートレースまるがめ「清酒金陵杯」5日目は悪天候により7R以降が中止、打ち切りとなった。順延はせず、最終日は14日に開催される。この日はレース開始前から強風が吹き、1Rから安定板を装着して周回展示を2周から1周、レースを3周から2周に短縮して実施。しかし6R後、風はさらに強まり、7Rの発走を約50分見合わせたが白波が立つ状況となり、公正安全なレースは不可能と判断して中止、打ち切りとなった。5日目9〜11Rで