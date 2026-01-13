Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÅÉÁõµ¡¡ÖC-3PO ANA JET¡×¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°777-200·¿µ¡¡¢µ¡ÂÎµ­¹æ¡§JA743A¡Ë¤ò¡¢¤¢¤¹1·î14Æü¤Ë¶õÍ¢¤¹¤ë¡£Æ±Æü¸áÁ°9»þ¤ËÅìµþ/±©ÅÄ¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢ÂæËÌ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£Åö½é¤Ï1·î12Æü¤Î¸áÁ°6»þÈ¾¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¡ÂÎÀ°È÷¤Î¤¿¤á±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±µ¡¤Ï1·î9Æü¤ÎÊ¡²¬È¯Åìµþ/±©ÅÄ¹Ô¤­NH270ÊØ¤ò¤â¤Ã¤Æ±¿¹Ò¤ò½ªÎ»¤·¡¢Íâ10Æü¤Ë¤Ï¡ÖANA STAR WARS PROJECT ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¤