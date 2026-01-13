All Aboutが実施している積立投資に関するアンケートに、2025年10月14日に回答のあった、兵庫県に住む24歳女性の取り組みを見ていきます。 年収50万円・24歳アルバイト学生の積立投資の取り組みと運用成績は?今回は兵庫県に住む24歳女性の資産運用エピソードを見ていきます。▼家族構成本人、両親、弟2人▼金融資産年収：50万円預貯金：20万円、リスク資産：83万円▼リスク資産の内訳・純金積立：83万円▼積立投資実績（※商品名の