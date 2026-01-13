Ä¹ºê»Ô¤ÇÇ½¤ÎÈ¯É½²ñ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢°¦¹¥¼Ô¤é¤¬Æüº¢¤Î·Î¸Å¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 10Âå¤«¤é¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤­¤¿½÷À­¤Ï¡¢Ì´¤ÎÉñÂæ¤Ç»Õ¾¢¤È¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ²Î¤ä±éÁÕ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ±é¼Ô¤¬Éñ¤¦¡¢Í©¸¼¤ÊÀ¤³¦¡£ ¸½Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇ¸Å¤Î²Î·à¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖÇ½¡×¤Ç¤¹¡£ Ä¹ºê»Ô¤Ç12Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸©¤ÎÆâ³°¤«¤éÌó40¿Í¤Î°¦¹¥¼Ô¤¬»²²Ã¤·¡¢Æüº¢¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤ÇÊª¸ì¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¤±¤ò±é¤¸¤ë¡Ö»ÅÉñ¡×¤«¤é¡¢