ÉÔÆó²È¤Ï¡¢1·î23Æü¤Ë¡¢¿·¤·¤¤ÉÔÆó²È¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¥Ý¥³¤Á¤ã¤ó¤È¤æ¤«¤¤¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£Æ±Æü¡¢¿·¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¥Ý¥³¤Á¤ã¤ó¤È¤æ¤«¤¤¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡×¥í¥´¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤Ï1950Ç¯¤ËÉÔÆó²ÈÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ÎÅ¹Æ¬¿Í·Á¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍâÇ¯¤Î1951Ç¯¤Ë¡¢¥Ý¥³¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥ß¥ë¥­¡¼¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£1995Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¡¦¥Ý¥³¤Á¤ã¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤Î¤ª¤È¤³¤Î¤³¤Î