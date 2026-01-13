「キリン 氷結 山形産佐藤錦」キリンビールは、みずみずしい果実のおいしさをお届けする「キリン 氷結（以下、氷結）」ブランドから「キリン 氷結 山形産佐藤錦（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を2月10日に発売する。近年RTD（Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料）市場は、10月の酒税改正まで現行の税率が維持されることを背景に、中長期的に伸長傾向にあり、注目が集まっている。こうした市場背景やR