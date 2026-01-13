13日、千葉県の成田空港では滑走路周辺で強い風が吹き一部の便が着陸できませんでした。13日は全国的に風が強まり千葉県の成田空港では、最大瞬間風速20.1メートルを観測しました。強風の影響で午後3時半までに12便が成田空港に着陸できず、目的地を変更しました。着陸予定だった北海道・新千歳からの便が大阪の関西国際空港に、関西国際空港からの便が愛知県の中部国際空港に着陸するなどしています。全日空では今後、強風による