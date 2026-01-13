三菱商事は１３日、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）の後継として米国が建設を計画する「商用宇宙ステーション」の実験室の使用権を獲得したと発表した。日本企業では初めてで、医療や先端技術の研究開発拠点として活用したい考えだ。商用宇宙ステーションの打ち上げや運営を目指す米宇宙関連企業「スターラブスペース」に追加出資し、出資比率を１％以上に引き上げた。今後、取締役も派遣して経営に参画し、宇宙ステーションの