タレントのダレノガレ明美（３５）が１３日、神奈川・川崎クラブチッタで行われた「ＴＲＩＵＭＰＨＢｒａｎｄＮｉｇｈｔ２０２６」に登場した。「ＴＲＩＵＭＰＨ」（トライアンフ）は、イギリス発祥のモーターサイクルブランド。バイク愛好家のダレノガレは今回、ブランドのアンバサダーに就任し「バイク＝危ないっていうイメージがあるとは思うんですけど、無理せずにしっかりとルールを守って走行すれば、ただ気持ちがい