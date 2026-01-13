今回、Ray WEB編集部はドタキャンする友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。愛と紗夜には、美里という友だちがいます。2人はかつて、美里にドタキャンされたことがあって……？過去に美里にドタキャンされたことがある愛と紗夜。数年後、突然美里から連絡が来ました。一体どんな目的なのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：いおりそライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【ドタキャン】さ