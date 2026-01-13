Æü¶ä¤Î¹­ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï13Æü¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡ËµÄÄ¹¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤Ø¤Î»²²Ã¤ÎÀ¼¤¬¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤»¤º¡ÖÂ¾¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£