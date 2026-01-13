¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û²¤½£Ãæ±û¶ä¹Ô¡ÊECB¡Ë¤Ê¤É¼çÍ×Ãæ¶äÁíºÛ¤é¤Ï13Æü¡¢ÊÆ»ÊË¡Åö¶É¤ÎÁÜººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ø¤ÎÏ¢ÂÓ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æü¶ä¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£