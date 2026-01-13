¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊ¿Åç¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤­¤ç¤¦¤â³¤±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤Î¶¯¤¤Æü¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¸½ºß¤âË½É÷·ÙÊó¤¬¸©ÅìÉôËÌ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤­¤ç¤¦¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©ÅìÉô¤Î³¤±è¤¤¤ÎÃÏ°è¤ËË½É÷·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç24.8¥áー¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ»¤Ï¸á¸å¤«¤éµûÄÅ±Ø¤ÈÆþÁ±±Ø¤Î´Ö¤Ç°ì»þ¡¢±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤µ9»þ¤ÎÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£Æü