昨年12月、東京・赤坂の個室サウナ店で火災が発生し利用していた夫婦が死亡した事故を受けて、高松市消防局が市内の施設の特別査察をはじめました。 【写真を見る】東京・赤坂の個室サウナ店火災を受け高松市消防局が特別査察「ドアノブや非常用ボタンを念入りに」サウナがある公衆浴場や宿泊施設が対象【香川】 特別査察は、高松市と香川県三木町、綾川町の、サウナがある公衆浴場や宿泊施設が対象です。高松市のホテルでは、消