±ð¤ä¤«¤Ê¿¶¤êÂµ»Ñ¤Ç¡ÖÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×»²ÎóÂè57²ó¥ß¥¹ÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¥ß¥¹ÃåÊª¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿ÀÐÀîËþÎ¤Æà(20)¤¬?ÀáÌÜ¤ÎÆü?¤ËÈäÏª¤·¤¿¿¶¤êÂµ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀèÆü¡¢À®¿Í¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¿¶¤êÂµ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿ÀÐÀî¤Ï¡Ö¥ß¥¹ÃåÊª¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¿§¤Î¤ªÃåÊª¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï»ä¤ÎÂç¹¥¤­¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁª¤ó¤ÀÃåÊª¤Î