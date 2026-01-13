1·î13Æü¤Î¿·³ã¸©Æâ¤Ï¡¢ÂæÉ÷ÊÂ¤ß¤ÎË½É÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤ÇÉ÷¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢14Æü¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐ¹õµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£ ¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ïº´ÅÏ»ÔÎ¾ÄÅ¤Ç36.1¥áー¥È¥ë¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤º´ÅÏ»Ô¤Ç¤â35¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬´í¸±¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£»åµûÀî»ÔÇ½À¸¤Ç¤â30¥áー¥È¥ë¶á¤¤É÷¤¬¿á¤­¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£13Æü