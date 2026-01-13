タレントの峯岸みなみさん（33）が、2026年1月10日にインスタグラムを更新。美容室での1枚を公開した。小嶋陽菜とのエピソードも明かす峯岸さんはインスタグラムで、2025年末に美容室に行った際の写真を公開。美容師がカメラで撮影したという、ゆるくパーマをかけたロングヘアーの姿を披露した。峯岸さんは「コンサートや紅白でもメンバーがカメラで撮ってくれた写真はどれも綺麗で感動...」として、こんなエピソードを明かした。