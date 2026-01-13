µîÇ¯12·î¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤ÇÉ×ÉØ¤¬»àË´¤·¤¿²Ð»ö¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ï¤­¤ç¤¦13Æü¤«¤é»ÔÆâ12¤Î¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤Î¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»ÔÆâ¤Î¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ µîÇ¯12·î¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤Çµ¯¤­¤¿²Ð»ö¡£¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿É×ÉØ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÆþ¤ê¸ý¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Èó¾ïÍÑ¥Ö¥¶ー¤âÀµ¾ï¤ËºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿