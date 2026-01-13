高市総理が通常国会の冒頭で衆議院を解散するとの見方が広がっています。最速で来月8日投開票となる中、鹿児島県内の政党関係者は、総選挙に向けた態勢づくりを急いでいます。 政府はきょう13日、今月23日に通常国会を召集すると衆参両院に伝えました。高市総理が、冒頭で衆議院を解散するとの見方が広がる中、与党側から国会の日程が示されず、野党は反発しています。 1月27日公示・2月8日投開票と、2月3日公示・15日投開票が軸