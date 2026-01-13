福岡県小郡市の日吉神社で13日、お金を呼び寄せる「種銭（たねせん）」を借りて商売繁盛を祈る祭りが開かれ、境内は多くの参拝者でにぎわいました。 福岡県小郡市の日吉神社の「虚空蔵（こくぞう）さん祭り」は、1月と9月のそれぞれ13日、年に2回開かれています。■森野里奈記者「お金を呼び寄せる種となる、50円が入ったこの幸運種銭を借りて、次の祭りの日に倍の100円を返すことで一年中、小遣いに困らないと言われています。