£Å£Ã£Â¤Ê¤É¼çÍ×Ãæ¶äÁíºÛ¥Ñ¥¦¥¨¥ë£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀÈ¯É½ ²æ¡¹¤Ï¡¢Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙ¤ª¤è¤Ó¥¸¥§¥íー¥à¡¦H¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ËÁ´ÌÌÅª¤ËÏ¢ÂÓ¤¹¤ë Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À­¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬Êô»Å¤¹¤ë»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Êª²Á¡¢¶âÍ»¡¢·ÐºÑ¤Î°ÂÄê¤ÎÁÃ¤Ç¤¢¤ë ¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ë¡¤Î»ÙÇÛ¤ÈÌ±¼çÅªÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò´°Á´¤ËÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÆÈÎ©À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ× ¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï¡¢À¿¼Â¤µ¤ò¤â¤Ã¤Æ¿¦Ì³¤ËÀìÇ°¤·¡¢¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤ËÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á