◆大相撲▽初場所３日目（１３日、両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）が新鋭に金星を許した。２４歳の西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）に寄り切られて、通算１１個目の金星を配給。支度部屋での取材には応じず、敗れた取組の動きを付け人に確認した。取組前に師匠の立浪親方（元小結・旭豊）は「立ち合いの圧力がある相手で、気をつけないといけない。もろ差しは絶対にいけない」と話していたが、立ち合いで当たり負けをし、