¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥ì¡¼¤ò²ÈÄí¤ÇÄ´Íý¡¦µÊ¿©¤¹¤ë20Âå¡Á60Âå¤ÎÃË½÷4700Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤ÎÍâÆü¤Î¿©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¡Ö¥«¥ì¡¼¤Ï2ÆüÌÜ¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢²¿Æü¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¹­¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿Í¡¹¤¬2ÆüÌÜ¤Î¥«¥ì¡¼¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¿¼·¡¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¡Ê¢¨¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤ÎÍâÆü¤Î¿©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤«¤é°úÍÑ¡ËÄ´ºº