¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£³ÆüÌÜ¡Ê£±£³Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬¿É¤¯¤â£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î°ìÈÖ¤Ç²áµî£¶ÀïÁ´¾¡¤ÎÊ¿Ëë¡¦±§ÎÉ¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤ò¤â¤í¼ê¤ÇÆÍ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÍ¤­Êü¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÕ¤Ë²û¤ËÆþ¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë°ú¤¤¤Æ¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£µ¯¤³¤µ¤ì¡¢±¦Â­¤ò¼è¤é¤ìÅÚÉ¶³°¤ÇÎ¾¼ê¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£±§ÎÉ¤â¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß·³ÇÛ¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬Áá¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·³ÇÛ¤¬¼«Ê¬¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£