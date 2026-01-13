東京都は来年度予算に、社員の育児休業取得とその後の復職がしやすい環境づくりを行う都内の中小企業に対して、最大420万円の補助を盛り込む方針です。東京都では9日から来年度の当初予算案について知事の査定が行われています。小池知事はきょう（13日）、社員の育児休業の取得や、復職後の「子どもの看護休暇」の拡充など育児との両立を支援する都内の中小企業に対し、最大で420万円の補助を行う方針を明らかにしました。都によ