¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï13Æü¡¢µìÀ«¤ÎÄÌ¾Î»ÈÍÑË¡À©²½¤Î½ÅÍ×À­¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÁíÌ³Áê»þÂå¤Ë½»Ì±É¼¤Ø¤ÎµìÀ«Ê»µ­¤ò¿Ê¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÁ´¤Æ¤Î¾ÊÄ£¤äÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤ÇÉÔÊØ¤äÉÔÍø±×¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤ò¸º¤é¤»¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏË¡À©²½¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤­¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î17Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊóÆ»µ¡´Ø¤Î¼ÁÌä¤Ë½ñÌÌ¤Ç²óÅú¤·¤¿¡£²óÅú¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤ËË¡°Æ