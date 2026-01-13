おととしの衆議院選挙の際、大阪では19選挙区すべて維新がとりましたが、このうち15選挙区には自民党の候補も立候補していました。今回、このまま解散総選挙になると、同じ与党の「自民」と「維新」が“ガチンコ”で戦う異例の事態に。自民、維新、それぞれの候補者の葛藤を取材しました。日本維新の会吉村洋文 代表「選挙区調整やる必要はないと思ってますから、選挙は戦えばいいと思っています」異例の事態“与党対決”に