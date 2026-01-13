焼肉食べ放題のじゅうじゅうカルビは、2026年1月13日から23日までの期間、「新春セール」を開催しています。アプリで配信されるクーポン番号を入力して注文じゅうじゅうカルビ公式アプリのユーザーを対象に、人気の12商品が26％オフになるセールです。アプリで配信されるクーポンの番号を座席のタブレットに入力して注文することで、人気商品をお得に楽しめます。たとえば、「生ビール（中）」と「超じゅうじゅうカルビ【特製旨ダ