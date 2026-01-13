¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡ËÆîÉô¡¦¹âÍº»ÔÀ¯ÉÜ¤Ï12Æü¡¢»º¶ÈÈ¯Å¸¤ä¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Æ±»Ô¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆü·Ï´ë¶È7¼Ò¤òÉ½¾´¤·¤¿¡£ÍåÃ£À¸¡Ê¤é¤¿¤Ä¤»¤¤¡ËÉû»ÔÄ¹¤Ï¡¢º£¸å¤â°ú¤­Â³¤­Åê»ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È»º¶È´Ä¶­¤Î²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢Æü·Ï´ë¶È¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¿¼¤á¡¢ÅÔ»Ô¤Î»º¶È¹½Â¤¤ÎÅ¾´¹¤È»º¶È¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£»ÔÀ¯ÉÜ·ÐºÑÈ¯Å¸¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æü·Ï´ë¶È¤ÎÉ½¾´¤Ï2009Ç¯¤«¤éËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍåÉû»ÔÄ¹¤Ï¡¢¶áÇ¯¹âÍº¤Ï¹ÁÏÑÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥°ÌÀ­