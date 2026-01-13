1月12日、アーティストの中島健人が、2月18日発売予定のセカンドアルバム『IDOL1ST』のリード曲『XTC』を先行配信した。リリース直後から、STARTO社の歴史を追ってきたファンであれば誰もが気づく“あるメロディー”が含まれていると、大きな話題を集めている。「注目されているのは、『XTC』冒頭から約19秒付近です。そこには、少年隊の1985年発売のデビュー曲『仮面舞踏会』の印象的なメロディーが織り込まれていました。ミュ