¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹³°Áê¤Ï1·î12Æü¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¾­Íè¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¿Í¡¹¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢°µÎÏ¤ÎÄä»ß¤òÊÆ¹ñ¤ËÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹»á¤Ï¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò´Þ¤àËÌ¶Ë·÷¤ÇËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ò´Þ¤à²ÃÌÁ½ô¹ñ¤ÏÉ¾²Á¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁ¼ÃÖ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï11Æü¡¢¡Ö