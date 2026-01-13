従来のゾンビ映画から一線を画し、今や当たり前になった“猛スピードで走る感染者”という新たなホラー演出で世界に衝撃を与えた伝説の映画『28日後...』（2002年）。そのシリーズ最新作となる映画『28年後… 白骨の神殿』（1月16日、日米同時公開）に、1作目で主演を務めたキリアン・マーフィーが出演していることが明らかになった。24年ぶりのシリーズ復帰に「戻ってこられたことが誇り」と喜んでいたという。【動画】『28年後