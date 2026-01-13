テレビ朝日の報道番組「ニュースステーション」のメインキャスターなどを務めたフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが１日、肺がんで死去した。８１歳だった。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻、麗子さん。埼玉県出身。１９６７年に早稲田大を卒業し、ＴＢＳにアナウンサーとして入社。ラジオ番組の軽妙な語りで頭角を現し、テレビでは、萩本欽一さんらが出演したバラエティー番組「ぴったしカンカン」や、歌番組