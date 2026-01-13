俳優の森田健作が１３日に都内で取材に応じ、肺がんのため８１歳で死去したフリーアナウンサーの久米宏さんを悼んだ。森田は２０００年に無所属で衆院議員選挙を戦った時に「ニュースステーション」で久米さんとトークで絡んだという。「当時、自民党の公認を外されて、結果的に私が勝ったんだけど、久米さんの横には自民党の野中（広務幹事長）さんがいて。そんな時に久米さんが私に『森田さん、どんな気持ちですか？』って聞