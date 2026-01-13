¿Íµ¤¥¨¥¢¥Ð¥ó¥É¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ðー¡×¤Î²Î¹­¾ì½ß¡Ê40¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¡£±¦Â­¤ÎÁ°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢Æþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Ûð×ÂÓ¤¬ÃÇÎö¤·¤Æ¤ë¤Î¤ËÁ´ÎÏ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë²Î¹­¾ì½ß¥×¥í°Õ¼±¤¹¤´¡ª ²Î¹­¾ì¤ÏÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖºòÆü¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÆü¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯²ø²æ¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤ËÆþ±¡¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£