µîÇ¯11·î¡¢Ê¡²¬¸©È¬½÷»Ô¤Ç·Ù»¡´±¤Î·ÙËÀ¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤Î·úÀßºî¶È°÷¤Î17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ç¤¹¡£¾¯Ç¯¤ÏµîÇ¯11·î¡¢Ê¡²¬¸©È¬½÷»ÔÂçÅç¤ÇÃËÀ­·Ù»¡´±¤Î·ÙËÀ1ËÜ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÊÌ¤Î15ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ç¿®¹æÌµ»ë¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¤è¤½100¿Í¤Î¿Í¤À¤«¤ê¤È·Ù»¡´±¤¬¤â¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ­·Ù»¡´±¤¬·ÙËÀ¤¬¤Ê¤¤