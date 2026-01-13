¿å»ºÄ£¤Ï13Æü¡¢¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤Î2026Ç¯µù´ü¤Îµù³ÍÏÈ¤ò¡Ê1¡Ë3Ëü1200¥È¥ó¡Ê2¡Ë3Ëü9Àé¥È¥ó¡Ê3¡Ë6Ëü8400¥È¥ó¤È¤¹¤ë»°¤Ä¤Î°Æ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£25Ç¯Åö½é¤ÈÈæ¤Ù1.6¡Á3.6ÇÜ¤ÈÂçÉý¤ËÁý¤ä¤¹ÆâÍÆ¤Ç¡¢14Æü¤Î²ñµÄ¤Ç¼¨¤¹¡£