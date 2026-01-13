13Æü¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¸©¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¹â»ÔÁíÍý¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë¹â»ÔÁíÍýÍè½µ¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹­¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¤¹¤Ç¤Ë½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¾ÃÈñÀÇÆ³Æþ¤Ø¤ÎÈãÈ½¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×36Ç¯Á°¤Î¡ÈÅß¤ÎÁªµó¡É¤Ç»³·Á½ãºÚ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼:¤Þ¤À¡¢¹â»ÔÁíÍý¤«¤é¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ò»¶¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÅß¤ÎÁªµó¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ