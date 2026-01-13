¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤Ïº£·î23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÁªµó¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢À¯¸¢¤ÎÏ¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ë¡£Î×ÀïÂÖÀª¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¸©Æâ¤ÎÀ¯ÅÞÁÈ¿¥¤Î¼õ¤±»ß¤á¤âÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£½°µÄ±¡»³¸ý1¶è¤«¤é3¶è¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¬¸½¿¦¤Ç¤¹¡£¸©Ï¢¤ÎÍ§ÅÄ´´»öÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±¤¬È½ÃÇ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¦Í§ÅÄÍ­´´»öÄ¹¡Ë¡Ö¤ï¤¬¸©Ï¢¤Ç¤â¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ