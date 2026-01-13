²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¡Ê31¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¾ì½ê¡Ù¡Ê23ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤Î¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÂçÄÍÇ«¡¹¡Ê57¡Ë¤È¤Î°Õµ¤Åê¹ç¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û·ëº§¸å½é¤Î¸ø¡ª½ãÇò¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î°ËÆ£ÊâËÜºî¤Ï¡¢¡Ø35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡Ù¤ÎÄÍËÜÏ¢Ê¿´ÆÆÄ¤¬Â£¤ë¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¿´¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¾È¤é¤¹¡¢¡ÈºÆÀ¸¡É¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ÎÊª¸ì¡£ËÜºî¤Ç±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëÎëÌÚ¤¬¡¢¿Æ¤«¤é