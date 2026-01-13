ÎËÇ«¾ÊÂÎ°é¶É¤Ï11Æü¡¢ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢ÅÔ»Ô¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤¬5·î23Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤ÎÎËÇ«¾Ê¡¢¹õÎµ¹¾¾Ê¡¢µÈÎÓ¾Ê¤ÈÆâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶èÂÎ°é¶É¤¬¶¦Æ±¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÅìËÌ¥ê¡¼¥°¡×¤Ï¡¢Ê¸²½´Ñ¸÷¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿¶¶½¤ÈÊ¸²½¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¾¦¶È¤ÎÍ»¹çÈ¯Å¸¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·²Ú¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ÎËÇ«¾ÊÂÎ°é¶É¤ÎÁâÍÛ¡Ê¥Ä¥¡¥ª¡¦¥ä¥ó¡Ë¶ÉÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âè1²ó¡ÖÅìËÌ¥ê¡¼¥°¡×¤Ë¤Ï