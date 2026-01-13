Image: App Store Ãæ¹ñ¤ÎApp Store¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥¢¥×¥ê¡ÖAre You Dead?¡×¡£Í­ÎÁ¥¢¥×¥êÉôÌç¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥×¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÃ±½ã¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏËèÆü¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤ò³«¤­¡¢ÎÐ¤ÎÂç¤­¤Ê´Ý¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¡£¤½¤¦¡¢¤³¤ìÀ¸Â¸³ÎÇ§¥¢¥×¥ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ÏÀ¸¤­¤Æ¤¤¤ë¾ÚÀ¸Â¸³ÎÇ§¥¢¥×¥ê¡¢¸ÉÆÈ»àÂÐºö¥¢¥×¥ê¤È¤¤