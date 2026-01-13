ÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëºÝ¤ËÉé½ý¡ÄÄË¡¹¤·¤¤¥±¥¬¤Þ¤Ç¡Ä³¤³°¤Ç¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤êÈï³²¤Ë¡Ä¡£ÁÏ¶È119Ç¯Ï·ÊÞ¤Î39ºÐ¼èÄùÌò¤Î?Éé½ý¥·¥ç¥Ã¥È?¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³¤³°¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Î¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤ÎÃÏ¸µ¤Î¿©Æ²¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤­¤Ë¡¢´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ò¸å¤í¤«¤éÃ¥¤ï¤ì¤ÆÁö¤Ã¤ÆÆ¨¤²µî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ñ¥×¥¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¤Ç¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤òX¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Ï·ÊÞ´Ì¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÂ¦ÅçÀ½æ¥³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Î