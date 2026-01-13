£±£²Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ç¡¢ºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾®Àî¾½¤µ¤ó¤ËÅöÁª¾Ú½ñ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Á°¶¶»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï£±£³Æü¡¢ÅöÁª¾Ú½ñ¤ÎÉÕÍ¿¼°¤¬³«¤«¤ì¡¢Á°¶¶»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î·ªÌÚ¿®¾»°Ñ°÷Ä¹¤«¤é¾®Àî¤µ¤ó¤ËÅöÁª¾Ú½ñ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·ªÌÚ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¡Ö»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÉÕÂ÷¤Ë¤³¤¿¤¨¡¢¸©ÅÔÁ°¶¶¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¶¯¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤·¤Æ¾®Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÁªµóÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¾®Àî¤µ¤ó¡Ö¸·¤·¤¤¤ª