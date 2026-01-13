¾®Àî¤µ¤ó¤¬ºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Á°¶¶»ÔÄ¹Áªµó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£ £µ¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿º£²ó¤ÎÁ°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ç¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤È¤Î¥Û¥Æ¥ëÌäÂê¤Ç¼­¿¦¤·¤¿Á°¤Î»ÔÄ¹¤Î¾®Àî¾½¤µ¤ó¡Ê£´£³¡Ë¤¬£¶Ëü£²£¸£¹£³É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆºÆÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ºòÌë¡¢ÅöÁª³Î¼Â¤ò¼õ¤±»Ù»ý¼Ô¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¾®Àî¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ÔÌ±¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤È¤·¤Æ¥Ð¥ó¥¶¥¤¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ ¾®Àî¤µ¤ó¤ÏµÕÉ÷¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢µë¿©Èñ¤ÎÌµ½þ²½¤Ê¤É»ÔÄ¹ºßÇ¤£±Ç¯£¹¥«·î¤Î»ÔÀ¯±¿±Ä¤¬°ìÄêÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤Ï