·²ÇÏ¸©Æâ¤Î³°²Ê°å¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢Ì¤Íè¤Î³°²Ê°å¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤È¡¢·²ÇÏÂç³Ø¤Ï°éÀ®¤Ë·¸¤ëÈñÍÑ¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·²ÇÏ¸©¤Ï¡¢¿Í¸ý£±£°Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Î°å»Õ¿ô¤¬Á´¹ñ£³£·°Ì¤È°å»Õ¾¯¿ô¸©¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¸©Æâ¤Î³°²Ê°å¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Þ¤Ç¤Î£²£°Ç¯´Ö¤ÇÌó£²³ä¸º¾¯¤·¡¢Â¾¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸º¤êÊý¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤â£µ£¸¡¥£·ºÐ¤È¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢·²ÇÏÂç³Ø¤Ç