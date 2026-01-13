お笑い芸人・関根勤が１３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新した。この日は、サンドウィッチマン・伊達みきお、富澤たけしをゲストに招いてトークを繰り広げた。伊達は「もう勘弁してほしい…。二度とやりたくない仕事」のテーマで過酷なロケ番組を述懐。「聞きにくいことを聞くっていう番組、やってたんですよ。本当に聞きにくいことをガチでやるんです。例えばラーメン屋さんに行きます。で、