°åÎÅ·Ï³Ø²ñ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶Ø±ì¿ä¿Ê³Ø½Ñ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï13Æü¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Ë»æ´¬¤­¤¿¤Ð¤³¤ÈÆ±ÍÍ¤Îµ¬À©¤ò²Ý¤¹¤Ê¤É¡¢¼õÆ°µÊ±ìÂÐºö¤Î¸«Ä¾¤·¤òÆ±¾Ê¤Ëµá¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤ËÍ×Ë¾½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¡Ö²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤òË¡µ¬À©¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¼õÆ°µÊ±ìÂÐºö¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë²þÀµ·ò¹¯Áý¿ÊË¡¤¬Á´ÌÌ»Ü¹Ô¡£Ë¡²þÀµ»þ¤Ë¤Ï²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Ë¤è¤ë¼õÆ°µÊ±ì¤ÎÄ´ºº¸¦µæ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢»æ´¬¤­¤¿¤Ð¤³¤è¤ê¤âµ¬À©¤¬