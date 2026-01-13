º£¤µ¤é¿Í¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡È²»³Ú¤Î´ðËÜ¡É¤«¤é¡¢À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤äÀìÌç¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÃÎ¼±¡É¤Þ¤Ç¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡ØEIGHT-JAM¡Ù¡£1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¤¬Áª¤ÖÇ¯´Ö¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¡×Á°ÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²»³Ú¤Î¥×¥í¤¬Áª¤Ö¡Ö2025Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È10¶Ê¡×È¯É½¡ª1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥×¥í¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿±£¤ì¤¿Ì¾¶Ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥×¥í¤¬Áª¤ÖÇ¯´Ö¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¡×¡£º£