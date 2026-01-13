日本サッカー協会(JFA)は13日、今月のポルトガル遠征に臨むU-17日本女子代表メンバーを発表した。今月21日にU-17チェコ女子代表、24日にU-17スイス女子代表、、27日にU-17ポルトガル女子代表とそれぞれ対戦する。■スタッフ監督:白井貞義コーチ:横道玲香ロールモデルコーチ:近賀ゆかりGKコーチ:井嶋正樹フィジカルコーチ:石井孝典テクニカルスタッフ:見原慧■選手▽GK池田桃花(ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ)若月りる葉(JFA